Daniele Dal Moro difende Valentina Vignali: acceso botta e risposta su Instagram. È successo sotto l’ultima foto postata dal veronese.

Il Grande Fratello 16 è terminato ieri sera. Ma le vicende dei protagonisti del reality continuano sui social. Tra i finalisti questa edizione, vinta dalla giovanissima Martina Nasoni, c’è stato anche Daniele Del Moro, il bel veronese di cui proprio Martina si è invaghita. Il ragazzo ha postato una foto della sua esperienza in casa qualche ora fa. Ma un commento contro una delle sue ex coinquiline, Valentina Vignali, ha attirato la sua attenzione. Ecco la sua risposta a difesa dell’amica.

Potrebbe interessarti anche:

Daniele Dal Moro difende Valentina Vignali: ‘Con me è stata leale’

Daniele Dal Moro è stato uno dei concorrenti del Gf 16 ad arrivare fino alla fine. Durante il suo percorso nella Casa, il veronese ha stretto molto con una delle concorrenti, Valentina Vignali. La cestista si è sempre definita una sua grande amica, ma a qualcuno questo rapporto non è piaciuto molto. Anzi, c’è chi pensa che il suo legame con Valentina abbia penalizzato Daniele:

Un’accusa abbastanza forte, quella mossa da questo utente. A cui però Daniele risponde con una vera e propria dichiarazione nei confronti della sua amica:

Il veronese difende a spada tratta il suo rapporto con la Vignali, nonostante non sia molto simpatica a una parte del pubblico. Gran parte del telespettatori infatti vedevano in Valentina un ‘ostacolo’ nella storia tra Daniele e Martina. Ma tra i due, come hanno ribadito sempre, c’è solo una bella amicizia. Continuerà il loro rapporto dopo la fine del reality? Lo scopriremo solo vivendo!

Per tutte le ultime news su Daniele Del Moro, Valentina Vignali e tutti i concorrenti del Grande Fratello 16 CLICCA QUI