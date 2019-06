Diletta Leotta si concede una colazione sexy con vista su Venezia: fan in visibilio per la bellezza e la sensualità della giornalista sportiva.

Diletta Leotta è una delle icone sexy del momento e non manca mai di pubblicare scatti del suo quotidiano, in cui si mostra con abiti succinti, o in costume, o anche in palestra, ma sempre bellissima e soprattutto sensuale, col suo corpo statuario e i tratti nordici, nonostante le origini siciliane. Oltre ad essere una preparata giornalista e conduttrice in ambito sportivo, la Leotta ammalia i fan con la sua sensualità e anche l’ultimo scatto pubblicato su Instagram non fa eccezione.

Diletta Leotta, colazione in intimo e Instagram in tilt

Diletta Leotta si sta concedendo qualche giorno di riposo e vacanza a Venezia. Già nei giorni scorsi ha pubblicato foto che la ritraggono nella città veneta in tutta la sua bellezza. Ma anche lo scatto pubblicato qualche ora fa ha letteralmente mandato in delirio i fan. La giornalista si è fatta immortalare mentre faceva colazione, seduta su una poltrona e affacciata sullo splendido panorama di Venezia. Ma non è finita qui. Diletta indossa un babydoll in pizzo nero e tiene una gamba alzata sulla poltrona, a sottolineare le sue curve da urlo.

Oltre al gioco di luci che dà un’aria eterea al suo viso, la Leotta è super sexy nel suo babydoll, che mette in mostra il suo seno e il fisico mozzafiato. Migliaia i commenti che in poche ore si sono scatenati sul suo profilo da oltre 4 milioni di followers, commenti soprattutto di adorazione da parte del sesso maschile, ma anche di ammirazione da parte di tante donne, che si sono complimentate per il suo aspetto impeccabile, nonostante sia chiaramente sveglia da poco. Che Diletta facesse impazzire gli uomini non è certo una novità, ma è bello sottolineare che piace anche molto alle donne, segno che le sue qualità vanno oltre l’invidiabile aspetto estetico.

