Elettra Lamborghini svela tutto, annuncio elettrizzante e fan in delirio

La nota cantante Elettra Lamborghini ha rilasciato un’importante intervista dove svela alcuni dettagli importanti dei suoi progetti futuri.

E’ sicuramente uno dei personaggi del momento. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, ricca ereditiera dell’impero del mondo delle auto di lusso che negli ultimi anni è spopolata prima in Tv soprattutto in America e America Latina, poi in Italia con “Riccanza” e poi sui social network e in radio e Youtube con sue canzoni. In questi mesi la bella e giovane ragazza bolognese è stata al centro del programma “The Voice of Italy” grazie al suo ruolo di coach. La bellissima e sensuale Elettra però, ha al contempo lavorato al suo primo album, anticipato dal singolo “Tocame”, in featuring con Pitbull e Childplay. Ed è proprio dal mondo della musica che la bella Elettra ha trovato anche l’amore, visto che sono ormai diversi mesi che è fidanzata con il famosissimo deejay olandese Afrojack.

Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, Elettra Miura Lamborghini ha inoltre rivelato come questi mesi siano stati molto pesanti, quelli in cui ha registrato le puntate e le audizioni di The Voice of Italy dovendo di fatto stare tutti i giorni negli studi Rai per le registrazioni. Elettra ha svelato come in quei mesi non ha più visto la sua famiglia, e al termine delle varie registrazioni correva in studio per completare il suo album. Una fatica che è sicuramente valsa a qualcosa, visto l’enorme successo di The Voice e anche del primo singolo del suo album, Tocame, che ha già superato il milione di visualizzazioni su Youtube. Elettra ha inoltre svelato sempre a Chi come lei ed Afrojack stiano pensando seriamente di sposarsi, con il suo altissimo fidanzato che a sua detta è un ragazzo fantastico e una splendida persona. Considerazioni finali anche per Sfera Ebbasta, presente nel suo album con un featuring e prossimo membro della giuria di X Factor. Elettra afferma che se ha avuto tutto questo successo un motivo ci sarà.

