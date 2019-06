Continua il caso Pamela Prati, Eliana Michelazzo mostra pubblicamente una nota audio di Pamela Perricciolo su Instagram: il retroscena choc.

A distanza di mesi continua il caso Pamela Prati, proprio ieri sera, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eliana Michelazzo ha pubblicato una nuova nota audio che chiarisce abbastanza le cose. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire come si è evoluta la vicenda con il passare del tempo. Tutta la ‘questione’ nasce in seguito alla confessione di Eliana a Live-Non è la D’Urso. In cui spiega chiaramente l’inesistenza di Marco Caltagirone, presunto marito di Pamela Prati, e del suo consorte Simone Coppi. A distanza di pochi giorni, poi, giunge la confessione della showgirl a Verissimo. E quella di Pamela Perricciolo da Barbara D’urso la settimana scorsa. Eppure, però, la Michelazzo continua a mostrare nuove prove che convalidano la sua innocenza nel caso.

Eliana Michelazzo, la nota audio che smentisce Pamela Perricciolo

Proprio ieri sera, quindi, durante una diretta su Instagram, Eliana Michelazzo ha continua a parlare del ‘Caso Pamela Prati’, svelando, come detto precedentemente, nuove prove a carico della sua innocenza. Sin dall’inizio, infatti, la romana ha sempre dichiarato di essere ignara all’inesistenza di Marco Caltagirone. Secondo la romana, infatti, è stata proprio Donna Pamela ad organizzare il tutto. Parole confutate da Pamela Perricciolo. Durante la sua intervista da Barbara D’Urso, infatti, la calabrese dichiarò apertamente che Eliana era a conoscenza di tutto. Ecco. È proprio su questo punto che la romana ha qualcosa da dire. Dimostrando, così, la veridicità delle sue parole. Durante una diretta Instagram, come dicevamo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato una nota audio della Perricciolo. “Hai proposto a Marco la D’Urso e lui adesso è in***o. Lui non si vuole mostrare”, riporta il messaggio vocale. Insomma, questo è un vero e proprio retroscena incredibile.

