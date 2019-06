Elodie Patrizi ha pubblicato su Instagram una foto con Marracash, per presentare il nuovo singolo in collaborazione col rapper: i fan più attenti notano uno sguardo di troppo.

Elodie Patrizi è sicuramente una delle cantanti più in voga della scena pop italiana. Ex vincitrice di Amici, è riuscita ad imporsi nel mercato musicale anche dopo il programma di Maria De Filippi e continua a mantenere un grande seguito. Il suo duetto con i The Kolors, ‘Pensare male’, è ad esempio una vera e propria hit, così la cantante ha voluto cimentarsi in una nuova collaborazione, questa volta col rapper Marracash. Il loro brano, ‘Margarita’, è uscito proprio oggi ed Elodie ha voluto dare la notizia ai fan pubblicando una foto su Instagram proprio in compagnia del rapper: ma i fan più attenti hanno notato un dettaglio particolare nello sguardo di lui.

Elodie e quell’occhio un po’ ‘lungo’ di Marracash

Elodie Patrizi ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme al rapper Marracash, con cui ha inciso un nuovo singolo, ‘Margarita’. Il post è piaciuto molto ai fan, che non hanno potuto fare a meno di notare uno sguardo di troppo del rapper sul decolleté di Elodie. Nella foto, la mise della cantante è molto sexy, con un reggiseno a triangolo di velluto bordeaux, che mette in risalto il suo seno. Il suo sguardo è basso, così come sono bassi gli occhi di Marracash, che è rivolto verso la collega e sembra effettivamente ‘puntare’ dritto al suo decolleté.

Immediata è stata la reazione dei fan più attenti, che hanno subito sottolineato la cosa, ‘accusando’ Marracash di aver allungato un po’ troppo l’occhio. Per ora nessuno dei due cantanti ha risposto all’insinuazione dei followers, perché entrambi sono concentrati sul loro pezzo: “Guardo la foto e realizzo di aver fatto un pezzo con Marracash, che onore”, scrive Elodie, con il rapper che ha risposto inviandole un bacio.

