Francesca De Andrè e Giorgio. Un particolare episodio su Instagram successo appena uscita dalla casa. Non ci sono più dubbi.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello che ha visto come vincitrice la bella Martina Nasoni, si continua a parlare di Francesca De Andrè. Questa sera, infatti, la vedremo anche come ospite nel salotto di Live-Non è la D’Urso insieme a Gennaro.

Appena tornata a casa, la De Andrè ha preso possesso del suo smartphone e, ovviamente, del suo profilo Instagram.

Tra i commenti, lasciati sotto i posti pubblicati dalla nipote d’arte, un utente fa notare uno strano episodio a Francesca. C’entra il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini: l’episodio su Instagram che non lascia più dubbi

Il ritorno sui social di Francesca De Andrè è avvenuto con un lungo post in cui la ragazza racconta di essere stata se stessa a 360 gradi all’interno della casa del Grande Fratello e che nel bene e nel male, è stata una persona vera. I commenti dei suoi followers sono molto duri. Ma, c’è anche chi si è schierato dalla sua parte, comprendendo la sua personalità complicata.

Tra i vari commenti c’è chi ha notato che Francesca De Andrè segue ancora il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini, su Instagram. Ecco la reazione della nipote d’arte:

