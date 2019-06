Francesca De Andrè e Gennaro Lillio insieme ufficialmente. Ma come ha reagito Giorgio? Ecco cosa ha fatto l’ex fidanzato della De Andrè.

Ormai Francesca De Andrè e Gennaro Lillio formano ufficialmente una coppia. Un amore nato tra le mura della casa più spiata d’Italia, tra alti e bassi. Liti furiose, discussioni ma anche tanta passione.

L’amore è sbocciato subito dopo che Francesca De Andrè è stata messa a conoscenza del tradimento del suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Dopo aver visto in diretta le foto di lui che baciava un’altra e dopo le ammissioni del tradimento durante un duro confronto, la De Andrè si è lasciata andare tra le braccia del modello napoletano.

Ma come ha reagito Giorgio fuori dalla casa?

Potrebbe interessarti anche:

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio insieme: ecco come ha reagito Giorgio

Nonostante Francesca più volte avesse negato di provare qualcosa per Gennaro, sostenendo a gran voce che si trattasse solo di una forte amicizia, ormai è innegabile che tra i due sia scoppiato l’amore. Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello erano inseparabili.

Nel frattempo, però, Giorgio Tambellini fuori dalla casa è partito per una vacanza, incurante di Francesca De Andrè. La conduttrice Barbara D’Urso ha fatto notare alla ragazza questo comportamento: “Non ho visto un uomo distrutto dal dolore e dal pentimento. L’ho guardato in faccia per capire la verità, era evidente. Mi ha mentito, mi ha detto che poteva fare quello che gli pareva con quella ragazza e ho capito tutto” ha detto Francesca. Insomma, non sembra che Giorgio si stia distruggendo dal dolore.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!