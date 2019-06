Francesco Monte accusato su Instagram: ‘Prima non ti calcolava nessuno’, la sua risposta sotto la sua ultima foto postata sul suo profilo è durissima.

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è finita da qualche giorno. Con grandissimo dispiacere dei fan, che si erano affezionati alla coppia sin dalla loro conoscenza all’interno della Casa del Grande Fratello. A porre fine alla relazione, a quanto pare, è stato l’ex tronista del Grande Fratello, che secondo alcuni si sarebbe già consolato con un’altra donna. Ma non solo. Il bel pugliese è finito nel mirino di una nuova accusa sui social, precisamente sotto la sua ultima foto di Instagram. C’entra anche la sua ex Giulia. Diamo un’occhiata.

Francesco Monte accusato di ‘sfruttare’ Giulia Salemi: ‘Non vi vergognate?’

La rottura tra Giulia e Francesco non ha fatto piacere ai fan della coppia. Che nonostante apprezzino entrambi, sembrano essere più solidali verso la showgirl italo-persiana. C’è chi, addirittura, ritiene che Monte abbia utilizzato in qualche modo la Salemi per i ‘propri vantaggi‘. Vedete cosa ha scritto questo utente sul profilo di Francesco:

Un’accusa pesante, quella mossa all’ex tronista, che avrebbe ‘sfruttato’ la relazione con la Salemi per i propri interessi. Ma il bel Francesco non ci sta. E la risposta, durissima, è arrivata subito dopo:

Nel suo sfogo, Monte sottolinea come loro siano persone prima che personaggi, e chiede rispetto e privacy. In un commento successivo, ha aggiunto che lavora da ben 9 anni, lasciando intuire di non aver bisogno di altre persone per ‘guadagnare’. Insomma, il bel tronista sembra essere davvero stufo degli attacchi di questi giorni. Sarà davvero finita qui?

