Dopo l’addio con Giulia Salemi, sembrerebbe che Francesco Monte l’abbia dimenticata velocemente: l’indiscrezione di Alberto Dandolo fa tremare.

È passata quasi una settimana da quando Francesco Monte e Giulia Salemi si sono detti ‘addio’. Il loro annuncio è stato un fulmine a ciel sereno. Soltanto poche settimane prima, infatti, la coppia era stata ospite a Verissimo. Ed aveva dichiarato apertamente la loro felicità. Purtroppo, però, tutte le cose belle sono destinate a finire. E così anche la loro relazione, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è giunta al termine. Ovviamente, non sono stati chiariti i motivi del loro ‘addio’. Ma, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, sembra che ci sia stato un tradimento da parte del modello tarantino. Ma non è finita qui.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Monte dopo l’addio a Giulia: Dandolo lancia lo scoop

Se da una parte Giulia Salemi è completamente distrutta dalla fine della sua relazione con Francesco Monte e riesce a trovare rimedio soltanto nella palestra. Dall’altra parte c’è il modello tarantino che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe volato ad Ibiza. Ma non sarebbe affatto da solo. Anzi, secondo Alberto Dandolo, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe in compagnia di una modella spagnola Maria Jose. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni, voci di corridoio. Per il momento, infatti, non vi è alcuna conferma o smentita da parte di Francesco. Quindi, la dicerìa del tradimento è vera? Ovviamente, non sappiamo darvi una risposta certa. Ma, stando alle parole di Dandolo, sembrerebbe che Monte avrebbe conosciuto la giovane modella durante un matrimonio di un suo amico di sabato scorso. Avrebbe incontrato, così, Maria. Ne sarebbe rimasto folgorato. Tanto da passare la notte con lei. Per il momento, come dicevamo, non è nulla di confermato. Francesco Monte, infatti, subito dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Giulia, ha pubblicato solo un’unica foto. Queste voci, quindi, saranno vere? Chi lo sa.

Per ulteriori news su Francesco Monte –> clicca qui