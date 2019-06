Dopo la fine del Grande Fratello, Gennaro Lillio continua ad essere nel mirino di Cristian Imparato: ecco cos’ha rivelato a Pomeriggio Cinque.

Francesca De André e Gennaro Lillio saranno ospiti della puntata di Live: Non è la D’Urso, questa sera, mercoledì 12 giugno 2019. Non sappiamo se i due saranno ospiti a Pomeriggio 5, come già capitato ad altri ospiti del programma. Francesca, nipote del cantante Fabrizio De Andrè, ha una storia familiare particolare e alle spalle anche delle relazioni sentimentali particolarmente sfortunate. Dopo la rottura con Daniele Interrante, per il quale aveva avuto anche degli iniziali attriti con Guendalina Canessa, altra concorrente del Grande Fratello, ha scoperto in diretta che il suo fidanzato Giorgio la tradiva. Questo ha fatto sì che la simpatia tra Francesca e Gennaro si trasformasse in qualcosa di più, scatenando la reazione dell’ex di lei.

Gennaro Lillio: Impanato fa una rivelazione importante sul passato di lui a Pomeriggio 5

Gennaro aveva già dimostrato l’intenzione di avere qualcosa di più di una semplice amicizia con Francesca, che però non era mai andata oltre per rispetto del suo ormai ex fidanzato. Francesca e Gennaro saranno i protagonisti del momento delle sfere, nel quale cinque ospiti potranno dire la loro sulla coppia. Intanto già ieri a Pomeriggio 5 in molti hanno espresso un parere contrario alla coppia. Secondo Signoretti, essi potevano funzionare solo all’interno del Grande Fratello, all’esterno, affrontando dei problemi reali, non possono durare data l’incompatibilità dei caratteri tra i due. Francesca ha infatti un carattere molto forte e, secondo lui, ci vorrebbe un uomo con un carattere ancora più forte, che non ha Gennaro. Si è scagliato contro la coppia anche Christian Impanato, ex concorrente del Grande Fratello, dicendo che secondo lui Francesca prova solo attrazione verso Gennaro e questo, avendo suggerito a Daniele di creare una storia con Martina al GF, starebbe facendo la stessa cosa con Francesca. Ha poi rivelato che, secondo lui, Gennaro abbia spesso recitato una parte all’interno del GF, anche con Francesca. Signoretti e Impanato saranno seduti sulle sfere?Lo vedremo stasera.

