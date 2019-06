Cosa avrà fatto Gianmarco Onestini dopo la sua esperienza al GF? Ecco le incredibili immagini mostrate da Luca su Instagram.

Lunedì 10 Giugno è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello. Barbara D’Urso, dopo ben dieci puntate, ha salutato il suo numeroso ed affezionato pubblico. Continuando, tra l’altro, a confermarsi regina indiscussa della serata. Ebbene. Ma una volta che sono stati spenti i riflettori su ogni singolo concorrente, essi cosa avranno fatto? Come avranno passato i primi giorni al di fuori della casa più spiata d’Italia. Se, infatti, in un recente articolo vi abbiamo raccontato di Martina Nasoni, la vincitrice di questa edizione, e di Daniele Dal Moro, cosa sarà accaduto agli altri invece? Ovviamente, non sappiamo cosa sia successo ad ogni singolo concorrente, ma possiamo raccontarvi, invece, di come ha trascorso le prime ore di ‘vita normale’ Gianmarco Onestini.

Gianmarco Onestini, svelato cosa ha fatto dopo il Gf: le parole di Luca

Terminato il Grande Fratello, ogni singolo concorrente è ritornato alla propria vita. E se Ambra Lombardo ha deciso di lasciare il suo lavoro da professoressa, Gianmarco Onestini, dal canto suo, è ritornato in famiglia. Subito dopo il reality, infatti, suo fratello Luca ha pubblicato delle stories su Instagram in cui si vede chiaramente cosa ha fatto Gianmarco una volta ritornato a casa. Sarà uscito con gli amici? Avrà fatto baldoria in qualche discoteca? Beh, no. Niente di tutto questo anzi. Sapete, piuttosto, come ha passato i suoi primi giorni lontano dai riflettori? A dormire. Ebbene si. Uscito dalla casa più spiata d’Italia, Gianmarco ha trascorso tutto il giorno, o gran parte di esso, sul letto steso tra le braccia di Morfeo. A testimoniarlo, come dicevamo, sono alcune stories Instagram pubblicate da Luca, suo fratello, poche ore fa. E non solo. Appena sveglio, infatti, il giovane Onestini si dedica ad una sana seduta di allenamento a casa sotto lo sguardo incredulo di suo fratello.

