Gianni Sperti pungente su Instagram: l’incredibile frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne, lanciata qualche ora fa nelle sue Instagram Stories.

Uomini e Donne è terminato da un po’, ma sui social i protagonisti sono più attivi che mai. Non solo le nuove coppie nate nello studio di Maria De Filippi, ma anche gli opinionisti. Tra questi c’è lui, Gianni Sperti, seguitissimo e amatissimo sul web. Ed è stato proprio il ballerino, qualche ora fa, a rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan nelle sue Instagram Stories. Tra le tante domande dei followers, ne è spuntata una su un’ex protagonista della trasmissione di Canale 5, Sara Affi Fella. Ebbene, la risposta di Gianni non è passata inosservata! Diamo un’occhiata.

Gianni Sperti attacca l’ex tronista: ‘Chi è?’

Gianni Sperti è una delle figure centrali nello studio di Uomini e Donne. Lui e l’esplosiva Tina Cipollari formano la coppia di opinionisti più amata della TV. Ed è stata proprio un’opinione del pugliese a incuriosire i fan. Stavolta Gianni ha utilizzato i social per soddisfare alcune curiosità dei fan. Tra le tante domande che gli hanno rivolto, una riguardava Sara Affi Fella, una delle troniste più discusse della trasmissione. Ebbene, a Gianni è stato chiesto se in qualche modo avesse ‘perdonato’ la bella riccia per lo scandalo avvenuto all’epoca a Uomini e Donne. La risposa dell’opinionista non lascia spazio a dubbi:

Gianni Sperti risponde a quesito dell’utente con un’altra domanda. Un ironico ‘Chi è?’ che dimostra che la sua opinione sulla tronista non è affatto cambiata, nonostante sia passato un bel po’ di tempo. Sono in molti a non riuscire a dimenticare lo ‘scivolone’ della Affi Fella, che in questi giorni è finita nel mirino degli haters per un nuovo motivo. Che dire, riuscirà mai Gianni a fare pace con la tronista? Chi viverà, vedrà!

