Live Non è la D’Urso, Giorgio Tambellini nella sfera: Uno contro tutti per Francesca e Gennaro

Questa sera torna con l’appuntamento con Live Non è la D’Urso, uno dei talk show più seguiti al momento. Il tredicesimo appuntamento con Barbara D’Urso sarà ricco di sorprese e di ospiti speciali: Pamela Prati tornerà in tv. Cosa dirà ancora al pubblico di Canale 5 la famosa showgirl dopo il caso Prati Caltagirone? Non è tutto, questa sera Francesca De Andrè e Gennaro Lillio saranno in studio e saranno protagonisti del gioco Uno contro tutti. Chi ci sarà in una delle sfere?

Troppe sorprese ha riservato al suo pubblico la famosa conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. Questa sera in Live non è la D’Urso oltre Pamela Prati, ci saranno anche Gennaro e Francesca, protagonisti dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello. I due saranno al centro dell’attenzione perchè parteciperanno al gioco Uno contro tutti. Chi ci sarà nelle cinque sfere, verdi o rosse a seconda del gradimento? In una Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato della genovese. L’uomo ha fatto molto discutere in seguito ai suoi atteggiamenti durante i confronti faccia a faccia con Francesca.

Cosa avrà da dire il giovane alla coppia? La curiosità è troppa, basta attendere questa sera Live non è la D’Urso per scoprire come andrà a finire!

