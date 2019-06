È da giorni ormai che se ne parla, ma Giulia De Lellis ed Andrea Iannone stanno davvero insieme? Spuntano delle immagini che sembrano parlare chiaro.

Non si fa altro che parlare di loro. Ebbene si. Giulia De Lellis ed Andrea Iannone potrebbero essere a tutti gli effetti la coppia dell’estate. Certo, per adesso non c’è alcuna conferma da parte di entrambi. Anzi, no. Giulia, in qualche modo, è stata l’unica a far capire che c’è qualcosa in pentola. Sabato sera, dopo una serata in discoteca, l’influencer romana, rispondendo ad una domanda di un suo fan, ha dichiarato esplicitamente di non essere attualmente fidanzata, ma il sorriso con cui l’ha detto è stato fin troppo esaustivo. Tanto che, proprio nei giorni scorsi, i due sono stati paparazzati insieme a Milano. Ma non è finita qui.

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme? Spuntano nuovi indizi

Dopo il presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ritorna a far parlare di sé. Sono giorni, infatti, che è stata lanciata questa bomba di gossip. L’influencer romana potrebbe essere la nuova fidanzata di Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Nonostante, però, nessuno dei due tenti di smentire o confermare tale tesi, sul web continuano a spuntare nuovi indizi. Proprio ieri sera, infatti, il motociclista della MotoGp ha pubblicato su Instagram una story in cui si vede chiaramente che è in compagnia di una persona molto ma molto vicina a Giulia. Di chi parliamo? La risposta è veramente semplice: di suo fratello Giuseppe. Ebbene si. Andrea era in compagnia proprio di Peppe De Lellis. Certo, non significa nulla. Magari i due giovani uomini sono soltanto buoni amici. Chissà. Comunque staremo a vedere.

