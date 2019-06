Keanu Reeves è diventato il fidanzato del web: le donne lo acclamano e dopo John Wick il successo è alle stelle.

Keanu Reeves è uno di quegli attori che per la sua delicatezza è sempre rimasta un pochino nell’ombra rispetto ad altri vip del jet set di Hollywood. Eppure l’attore classe 1964, canadese, arrivato al successo grazie a Matrix dove ha interpretato Neo, ha ottenuto tantissimi successi cinematografici come Il Piccolo Buddha, L’avvocato del diavolo e da poco uscito il nuovo capitolo di John Wick.

Keanu Reeves in John Wick ha fatto innamorare il mondo femminile

Da quel momento Keanu Reeves è stato letteralmente invaso da un’onda d’amore inaspettato da parte delle fan tanto che è stato definito come il fidanzato di internet. Tantissime le ragazze che sul web dichiarano di essere totalmente innamorate dell’attore che, in questo film ha conquistato un pubblico amplissimo, ma soprattutto è riuscito a far cadere innamorate, almeno virtualmente, tantissime ragazze. Un risultato particolare visto che Keanu Reeves quando fa le foto con le fan non le abbraccia nemmeno perché è veramente rispettoso della delicatezza e della gentilezza delle donne. Così le sue fan lo hanno eletto “fidanzato di internet”.

Toy Story 4: chi interpreta Keanu Reeves?

Inoltre Keanu Reeves è balzato agli onori della cronaca perché nel nuovo film animato Toy Story 4, che ha un cast ricchissimo di voci famose, troviamo proprio anche la sua che interpreterà un personaggio nuovo. Si tratta di un eroe formato giocattolo che arriva direttamente dal Canada e che in qualche modo è evidente che rispecchia un pochino proprio l’attore. Sembra che questo nuovo personaggio di Toy Story sia considerato come il più grande avventuriero del Canada e una foto che lo ritrae ovviamente in versione giocattolo vestito di bianco a bordo di una motocicletta bianca e rossa che richiama la bandiera del Canada in molto stiloso non fa che confermare che Duke Caboom (la cui voce è di Keanu) sarà un vero e proprio must!

Per sapere tutto su Vasco Rossi–> clicca qui