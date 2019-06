Kikò Nalli e Riccardo Signoretti hanno avuto un duro scontro durante la trasmissione Pomeriggio Cinque. Signoretti ha usato parole veramente dure verso Kikò e Ambra Lombardo, vediamo quali.

Kiko Nalli e Ambra Lombardo, con la quale si sono conosciuti e innamorati in occasione della loro permanenza al Grande Fratello, sono stati protagonisti di Pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara D’Urso. In questa occasione sono stati criticati per la loro relazione, giudicata da molti non vera. Il primo ad essere scettico è stato Cristiano Malgioglio che reputa la loro una coppia nata per apparire in televisione. Ambra aveva replicato che il loro amore è autentico in quanto loro hanno aspettato di uscire dalla casa del Grande Fratello per essere certi e vivere la loro storia. Ambra Lombardo ha difeso la sua storia a Pomeriggio Cinque ancora una volta ma questa dichiarazione non ha evidentemente convinto Riccardo Signoretti che ha prontamente replicato a questa dichiarazione affermando che le altre coppie sono in realtà più sincere poiché non appaiono in televisione e preferisco stare a casa per vivere il loro amore.

Pomeriggio Cinque: il duro scontro tra Kikò Nalli e Riccardo Signoretti

Il commento ha suscitato lo sdegno di Kiko Nalli che ha ripreso il giornalista per il modo in cui si è rivolto alla sua fidanzata. Secondo Nalli, Signoretti avrebbe utilizzato dai toni minacciosi e la lite è continuata e i toni si sono accesi soprattutto da parte di Kikò, che ha affermato che Signoretti non ha cosa rimproverare ai due e si attacca ad ogni singola sillaba. Signoretti a poi a sua volta accusato l’hairstylist di volerlo intimorire, dicendo di essere libero di attaccare chiunque voglia e di non aver paura di lui. Lo scontro tra Kikò Nalli e Riccardo Signoretti sarebbe continuato a lungo se non avesse deciso di intervenire Barbara D’Urso, cercando di calmare i toni, sostenendo che Signoretti avesse sempre difeso Ambra da chi l’accusava di essere un’arrampicatrice a caccia di fama.

