Laura Chiatti con una scollatura da capogiro su Instagram: c’è un dettaglio che non poteva passare inosservato.

Laura Chiatti si mostra su Instagram con una scollatura da capogiro per i suoi follower: “Una serata tra amiche”, scrive. Una serata, quindi, senza Marco Bocci, suo marito ormai da un bel po’ di tempo. Bionda e con quegli occhi verdi penetranti avrà fatto sicuramente girare la testa a chiunque sia capitato sulla sua strada. E non solo, con quella foto postata sui social ha attirato l’attenzione di migliaia di fan. Tra i commenti, ci sono anche i complimenti di Miriam Leone che scrive: “Un fiore tra i fiori”. Quegli occhioni sono sicuramente un dettaglio che non poteva passare inosservato tra i fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Laura Chiatti e la scollatura da capogiro: Instagram diventa bollente

Non siamo abituati a scollature di questo tipo con Laura Chiatti. Il suo abbigliamento è sempre molto sobrio. Ma stavolta ha voluto sorprendere un po’ tutti. La serata tra amiche, si immagina, sarà andata abbastanza bene. Marco Bocci è rimasto a casa. Lo si intende dalle foto che sono spuntate su Instagram, in particolare sul profilo di Michela Quattrociocche, attrice molto amica di Laura. Una serata passata in compagnia per il compleanno di un’altra componente del gruppo: Valeria.

Il vestito a fiori, con quel verde che richiama il colore degli occhi, è davvero incantevole. E di sicuro non sarà passato inosservato nella serata.

Marco Bocci è un marito geloso?

Ma certo che no. Marco Bocci è un marito molto ‘free’. Come lo sappiamo? Beh, ci è bastato spulciare un po’ negli account Instagram dei due per accorgerci della presenza di qualche foto in compagnia dell’ex, Francesco Arca. Insomma, un rapporto molto ‘libero’ quello tra Marco Bocci e Laura Chiatti che, tra l’altro, non ha mai fatto segreto di aver conservato una bella amicizia con il suo ex fidanzato.

Per rimanere sempre aggiornato su Laura Chiatti, il marito Marco Bocci, la sua carriera, i suoi impegni e le ultime indiscrezioni, clicca qui