Laura Pausini ha sbottato contro le false pubblicità di diete che usano le sue immagini: la cantante, infatti, ha scritto un lungo post su Facebook.

È una delle cantanti più affermate ed apprezzate nel nostro panorama musicale. Eppure, Laura Pausini si è trovata a scrivere un lungo post su Facebook contro chi sfrutta la sua immagine per pubblicizzare finte diete online.

Laura Pausini, esplode la sua rabbia contro false pubblicità di diete

È una vera e propria furia Laura Pausini. La famosa cantante, infatti, stanca di ricevere continue segnalazioni su diete falsamente pubblicizzate online da lei, scrive un lungo post di sfogo su Facebook. In cui non solo rassicura i suoi fan, dicendo che non ha mai pubblicizzato tali finte diete. Ma dichiarando apertamente di aver preso dei seri provvedimenti contro costoro.

