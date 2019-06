Da Live arrivano nuove e scottanti rivelazioni: durante la puntata di stasera Barbara D’Urso domanda e interroga la finta nipote di Caltagirone.

Nel corso della puntata di stasera di Live – Non è la D’Urso, c’è stato l’ennesimo botta e risposta sul caso legato a Pamela Prati e Mark Caltagirone. Questa sera sono stati ospiti Eliana Michelazzo, l’avvocato del vero Sebastian e anche una new entry nella storia legata a Pamela Prati e Mark Caltagirone. Nello studio del programma di Barbara D’Urso è intervenuta infatti anche “Martina Coppi”, la ragazza bionda a cui è stato chiesto di fingere di impersonare la nipote di Mark Caltagirone. L’intervista a Martina Coppi parte con un’immagine mostrata sugli schermi dello studio, dove è presente un post di Facebook a firma di un profilo denominato Marco Caltagirone, dove il 16 gennaio 2018 vengono fotografati Pamela Perricciolo e Martina Coppi in un bar a Roma. Ma le rivelazioni non finiscono qui. Scopriamo insieme le clamorose informazioni rilasciate da “Martina Coppi”.

Leggi anche:

Live, Barbara D’Urso interroga una delle donne coinvolte nel Caso Prati: “Martina Coppi”

Martina svela come lei conosceva Pamela ed Eliana Michelazzo già dal 2015, e in quel giorno del gennaio 2018 fu contattata da Pamela Perricciolo per un lavoro, ovvero partecipare ad un reality. Reality che sarebbe andato in onda su Sky, a detta della Perricciolo, la quale aggiunse che il reality sarebbe partito a settembre 2018. Si trattava di un reality con quattro famiglie, con all’interno parenti reali e parenti finti. In questo reality inoltre Martina Coppi avrebbe avuto il ruolo di parente finta, ovvero nipote. Pamela le disse come avrebbe avuto 8-10 mesi di tempo per conoscere sia Mark Caltagirone che il piccolo Sebastian, in modo da far affinare al meglio la sua relazione con loro e rendere il tutto più realistico. Martina inoltre ha svelato come con Sebastian abbia conversato su Facebook più volte, con il bambino che con l’account Sebastian Caltagirone, le diceva di come stesse affrontando delle cure a Roma per la sua grave malattia.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!