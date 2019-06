Mancano pochi minuti prima della diretta di Live-Non è la D’Urso, eppure la bella conduttrice Barbara lo svela direttamente su Instagram.

Ormai ci siamo. Una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso è cominciata. L’appuntamento di questa sera, come d’altronde tutti gli altri, sembra essere davvero imperdibile. Non solo, infatti, si continuerà a parlare del famoso caso di Pamela Prati. Ma in studio ci saranno anche Francesca De André e Gennaro Lillio. Reduci dal successo del Grande Fratello, la neo coppia è pronta ad affrontare le cinque sfere. E sembrerebbe che, all’interno di una di esse, ci sarà anche Giorgio Tambellini, ex fidanzato della giovane. Ebbene. Per una puntata impegnativa come sarà il look di Barbara D’Urso? Vediamolo nel dettaglio.

Barbara D’Urso: lo svela poco prima di Live

Il look di Barbara D’urso non è mai passato inosservato. La bella napoletana, infatti, è solita indossare degli outfit davvero pazzeschi. Impossibile non citare il magnifico vestito indossato poche settimane fa per una puntata di Live. Sembra, infatti, che per questo suo prime time la conduttrice di Canale 5 abbia optato vestiti ricoperti di pailettes. E cosi anche quello di stasera si mantiene sulla stessa scia. La bella napoletana, infatti, per questo nuovo ed imperdibile appuntamento indossa un magnifico tailler argentato. Ad arricchire e rendere il tutto più suggestivo e ancora più fantastico sono dei adorabilissimi orecchini e un’acconciatura davvero irresistibile. Ovviamente, Barbara, prima di mostrarsi in diretta, ha voluto a tutti i costi dare una ‘chicca’ a tutti i suoi numerosi fan. Con un immancabile selfie nel camerino, la bella napoletana ha voluto svelare in anteprima il suo look di questa sera. Insomma, inutile dire che, ancora una volta, la D’Urso ha sorpreso tutti. Questo completo giacca e pantalone sembra proprio calzato a pennello per lei.

