A Live – Non è la D’Urso ha preso parte anche la nota attrice Manuela Arcuri che ha rilasciato un racconto shock sul famoso Simone Coppi.

Un’altra incredibile puntata è andata in onda stasera di “Live – Non è la D’Urso“. Come sempre abbiamo visto ospiti d’eccezione. In particolare la protagonista della serata più attesa dal pubblico del piccolo schermo era la tanto discussa Pamela Prati. Continua quindi la discussione sul caso del finto matrimonio della showgirl che ha lasciato tutta Italia a bocca aperta. Nozze che hanno nascosto al loro interno una storia ricca di bugie, invenzioni e false verità. Il trio formato dalla Prati, da Eliana Michelazzo e da Pamela Perricciolo, che hanno messo in mezzo tutta la storia, ormai si è sciolto. Ognuna di loro inoltre incolpa l’altra senza far capire in realtà agli spettatori qual è la verità infondo a tutta la situazione. Tuttavia in studio c’è un colpo di scena: entra in studio l’attrice Manuela Arcuri che accusa le ex agenti della Prati di cercare di far fidanzare lei con l’inesistente “Simone Coppi”.

Live – Non è la D’Urso, colpo di scena: Manuela Arcuri e Simone Coppi

La famosa attrice, in collegamento, ha raccontato l’assurda storia che l’ha vista coinvolta con l’ex agente di Pamela Prati. A quanto pare circa 10 anni fa la Arcuri aveva dei contatti di lavoro con Pamela Perricciolo e l’agenzia Aicos per delle serate. In uno dei loro tanti incontri, Manuela ha rivelato di aver visto la famosa villa di Simone Coppi, abitazione che Eliana Michelazzo sembra e afferma di conoscere bene. A parte questo però, la Perricciolo le mostrò le foto di questo famoso uomo promettendole di farglielo conoscere. “Ci siamo scambiati i numeri” rivela l’attrice e non solo. Tuttavia la conoscenza è durata poco “2-3 settimane”, anche perché l’altra persona, Simone Coppi, le dava sempre buca. Di conseguenza, stanca dell’indecisione da parte del suo futuro partner, decise di mettere un punto. La conduttrice a questo punto, per fare maggiore chiarezza, ha mostrato la foto del finto Simone Coppi per capire se è la stessa persona che corteggiava la Michelazzo. Dopo un’attenta analisi della foto, l’attrice rivela che si tratta dello stesso uomo. Colui che è presente nella foto però non è altro che Stefan, ex Mister Svizzera.

La risposta a Pamela Perricciolo

Barbara D’Urso ha inoltre mostrato all’attrice le dichiarazioni fatte da Pamela Perricciolo nella scorsa puntata. Di conseguenza Manuela, sconvolta dalle incredibili parole rilasciate, ha confessato di non aver dato particolarmente peso alla vicenda. Tuttavia ha anche dichiarato che si è sentita molto presa in giro dalla situazione architettata da Pamela Perricciolo. “Gestiva lei, muoveva lei i fili” afferma l’attrice che una volta venuta a conoscenza della vicenda della Prati, si è interessata a far conoscere tutta la verità sulle bugie costruite per lei.

