Martina Colombari e il marito Billy Costacurta sono stati protagonisti di un siparietto ‘bollente’ in ascensore: la mano di lui cade in un posto ‘delicato’.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono ormai una coppia storica della tv italiana. Ex calciatore e attuale opinionista sportivo lui, amatissima showgirl ed ex Miss Italia lei, rappresentano una delle prime coppie del connubio calcio-spettacolo, che in Italia è diventato ormai un ‘must’. Sposati da 15 anni, ma insieme da oltre 20, e con un figlio adolescente, Achille, Martina e Billy sono ancora affiatati e uniti, così come dimostra l’ultima foto postata su Instagram da lei, che li ritrae in ascensore, mentre si divertono e danno vita a un siparietto ‘bollente’.

Potrebbe interessarti anche:

Martina Colombari e la mano molesta del marito Billy Costacurta

Martina Colombari ha ancora un fisico invidiabile e una forma perfetta nonostante i suoi quasi 44 anni. Alta, bionda, occhi di ghiaccio, è una donna bellissima e in passato questa cosa non è stata sempre un valore aggiunto per lei, come ha raccontato in alcune interviste. Oggi, il suo matrimonio con l’ex calciatore e attuale opinionista sportivo Billy Costacurta va a gonfie vele e la foto appena pubblicata su Instagram dall’ex Miss Italia lo conferma. Nello scatto si vede la Colombari che cerca di fare un selfie mentre è in ascensore col marito, ma dallo specchio alle sue spalle si vede chiaramente che Billy le dà un pizzico sul sedere, in tono chiaramente giocoso.

Divertita è anche l’espressione di Martina, che nella didascalia ha ironicamente dato del ‘molesto’ al marito: ‘Così non vale’, ha scritto. ‘Marty&Ale forever’, recita uno degli hasthtag, a dimostrazione che la loro relazione è ben salda dopo tanti anni insieme. E a giudicare dalla foto, anche la reciproca attrazione non manca. Del resto Martina ha un corpo perfetto, che cura con alimentazione pulita e molto allenamento, anche se non mancano di tanto in tanto le critiche alla sua magrezza, ritenuta talvolta eccessiva.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI