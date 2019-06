Testo Quel Sorriso in Volto Modà, cosa sapere sulla nuova canzone di Kekko.

Per la gioia di tutti i fan finalmente i Modà sono tornati. Il 21 giugno 2019, quindi tra pochissimi giorni, uscirà infatti nuovo singolo della band di Kekko, intitolato “Quel sorriso in volto”, sarà il nuovo tormentone e la canzone dell’estate 2019? Il brano racconta di una storia vera triste e appassionata nello stesso istante, tradotta ovviamente musica. Il ritorno dei Modà è segnato a tutti gli effetti con questa canzone e Quel sorriso in volto anticipo ovviamente il nuovo album che uscirà in autunno. Il testo di Quel Sorriso in Volto, ovviamente, ancora non lo abbiamo, ma appena avremo qualche notizia in più in merito vi aggiorneremo

Modà, Quel Sorriso in Volto: le date del nuovo tour

Ma non finisce qui, perché per la gioia di tutti i fan a dicembre la band dei Modà torna in tour e state annunciate alcune date dei concerti:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

Modà, canzoni e ultime news

I Modà hanno all’attivo sei album, tantissime canzoni finite in classifica e oggi sono una delle band che maggiormente hanno seguito in un pubblico ampio e vasto che va dai ragazzini più giovani, alle persone più anziane. Nascono nel 2002 e dopo tantissima gavetta arrivano al successo grazie all’album del 2011 e addirittura la certificazione di disco di diamante. Con la canzone “Arriverà” conquistano anche il podio al Festival di Sanremo e nel 2013 con la canzone Se Si Potesse Non Morire, tornano a fare emozionare il pubblico della kermesse sanremese. L’ultimo album Passione Maledetta è del 2015 e da allora i fan dei Modà sono rimasti a bocca asciutta aspettando che tornassero a far sognare. Tra le canzoni più famose dei Modà ricordiamo il sogno di una bambola, ti amo veramente, malinconico a Metà, arriverà, favola, Come un pittore, gioia, cuore e vento, come in un film…

Kekko Silvestre: non solo cantante dei Modà

Il frontman, Kekko Silvestre, classe 1978 è colui che ha creato praticamente tutte le canzoni dei Modà. Studia pianoforte da quando è piccolissimo e da adolescente inizia a scrivere canzoni arrangiandole. Quando nel 2002 ha fondato i Modà è riuscito ad ottenere la giusta attenzione mediatica. Tuttavia Kekko ha portato avanti la sua passione per scrivere canzoni e ha lavorato a dei brani per Alessandra Amoroso, Loredana Errore e Emma Marrone, Annalisa, Bianca Atzei e nel 2014 ha iniziato la sua carriera come produttore discografico producendo l’album di Annalisa, Bianca Atzei e anche di Anna Tatangelo.

Per sapere tutto su Vasco Rossi–> clicca qui