Nicole Mazzocato ancora contro Fabio Colloricchio, ex suo fidanzato: su Instagram, infatti, la modella ha pubblicato un duro sfogo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato continua a parlare di Fabio Colloricchio. In questi ultimi mesi, infatti, l’argentino è uno dei naufraghi della versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Durante la sua sopravvivenza sull’isola deserta, però, l’ex tronista non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto per la sua notte di fuoco con la naufraga Violeta, ma anche per alcune incredibili rivelazioni sulla sua ex fidanzata. Rivelazioni ed accuse a cui già precedentemente Nicole aveva risposto. A quanto pare, nonostante siano passati alcuni giorni da quel momento, la giovane modella è ritornato sull’argomento.

Nicola Mazzocato, il duro sfogo contro Fabio Colloricchio

Soltanto ieri Nicole Mazzocato appariva sorridente accanto al suo nuovo fidanzato. Come svelato in un nostro recente articolo, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per la prima volta, ha presentato l’uomo che, dopo Fabio Colloricchio, le ha ridato il sorriso. Eppure, a distanza di poche ore, la Mazzocato ritorna sull’argomento del suo ex. Pubblicando, tra l’altro, un duro sfogo su Instagram. Stando a quanto riportato dalle dure parole scritte da Nicole, sembrerebbe infatti che l’argentino si sia espresso, ancora una volta, sulla sua passata storia d’amore. Nata, come risaputo da anni, all’interno di studio televisivo. Ovviamente, non ci è possibile sapere con certezza cosa Fabio abbia rivelato ai suoi compagni di viaggio. Ma, leggendo attentamente le parole di Nicole, si capisce appieno la sua rabbia ed amarezza. Tanto che, poi, esclama: “Ci sarà un legale che risolverà tutto”. Insomma, a quanto pare, sembra che la Mazzocato abbia voluto tutelarsi alla grande in questa vicende. Decidendo, quindi, di rivolgersi ad un avvocato. Come reagirà Fabio? Lo scopriremo davvero molto presto.

