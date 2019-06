Pamela Prati, il caso si arricchisce di una nuova vicenda: parla Anna Falchi e svela un retroscena inedito abbastanza scioccante.

Il caso Pamela Prati sembra non conoscere la parola ‘fine’. Adesso, dopo l’audio che Eliana Michelazzo ha tirato fuori dopo un bel po’ di tempo, spunta anche una dichiarazioni di Anna Falchi che sicuramente farà molto rumore nell’ambiente. Per chi sta cercando, tutt’oggi, di capire di più su quanto è successo nella questione Pamela Prati, questo retroscena potrebbe essere addirittura ‘clamoroso’.

Pamela Prati, il retroscena svelato da Anna Falchi

Anna Falchi è intervenuta ai microfoni di ‘Radio Cusano Campus’, nella trasmissione ‘Un giorno ad ascoltare’. Ha parlato del suo rapporto con Pamela Prati ed ha svelato un importante retroscena sul suo passato. Parole che sicuramente desteranno molto scalpore nel mondo del gossip. Già, perché Anna Falchi sostiene che questa non sia la prima volta che Pamela Prati inventa una cosa del genere. Ha ammesso: “Conosco molto bene la vicenda e so chi c’è dietro”.

Inoltre, Anna Falchi aveva già ammesso ad ‘Un giorno da pecora’ che questa non era la prima volta per Pamela Prati: “Ha già fatto la stessa cosa con Max Bertolani, il suo storico ex di anni fa”. In pratica, la Falchi descrive l’analoga situazione che si è verificata tempo fa.

Il rapporto con Pamela: “Non ho problemi con le colleghe”

“Non ho niente contro Pamela, ho sempre avuto un buon rapporto con le donne. Gli uomini sono sempre molto più gelosi ed invidiosi di noi donne”: spiega Anna Falchi nel corso dell’intervista. In effetti, in molti casi è proprio così che vanno le cose. Tra le donne si instaura un rapporto di stima e rispetto reciproci, in virtù della solidarietà femminile.

