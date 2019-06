Pamela Prati torna in tv: avvistata negli studi Mediaset

La showgirl sarda, dopo lo scandalo, ritorna in tv. A svelare la notizia è Dagospia. Il caso Prati-Caltagirone ha fatto il giro del web e di tutte le trasmissioni televisive: ha attirato l’attenzione di tutta Italia. L’ultima volta di Pamela Prati in tv è stata nella trasmissione Chi L’ha Visto? due settimane fa: durante l’ospitata è stata in silenzio per tutto il tempo. In questi giorni, se non stasera, potrebbe ricomparire in tv? Ecco cosa ha rivelato Dagospia.

Pamela Prati torna in tv: avvistata negli studi Mediaset

Pamela Prati potrebbe tornare a parlare di Mark Caltagirone? Dagospia ha rivelato che la famosa showgirl è stata avvisata negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Nessuno conosce il motivo della sua presenza, ma questa sera c’è la puntata di Live Non è la D’Urso, sarà ospite di Barbara D’Urso? La verità non è emersa, lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore.

Nel seguito talk show di Barbara D’Urso questa sera, 12 giugno 2019, saranno ospiti anche due dei protagonisti della casa del Grande Fratello: Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. La puntata di Live non è la D’Urso di questa sera ha riservato ai due piccioncini un gioco: il 5 contro 1. Cinque personaggi famosi dovranno dire cosa pensano di loro, senza risparmiare nulla: come andrà a finire? Per saperlo basta sintonizzarsi questa sera su Canale 5!

