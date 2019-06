Le voci di un probabile addio di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta si fanno sempre più insistenti, ma chi potrebbe sostituirla? Ecco la clamorosa indiscrezione

Mancano pochi giorni all’inizio de La Vita in Diretta Estate. Lunedì 17 Giugno, infatti, Beppe Convertini e Lisa Mazzoli condurranno le nuove puntate di questa stagione. Tuttavia, però, seppure ci sia grande euforia per questo nuovi appuntamenti del famoso show pomeridiano di Rai Uno, tutti i sostenitori del programma sono in fermento per conoscere le sorti di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, conduttori della versione ‘classica’ dello show. Ancora prima che l’edizione appena trascorsa finisse, infatti, si vociferava che a condurre il programma a settembre non sarebbero stati più loro. Sembra, infatti, che ci siano delle grosse novità da settembre in poi. Ma chi, qualora la notizia fosse vera, prenderà il loro posto? Secondo TvBlog, sembra certa la sostituta della Fialdini. Vediamo chi è.

Potrebbe interessarti anche:

La Vita in Diretta, clamorosa indiscrezione: chi potrebbe sostituire Francesca Fialdini

Dopo il ritorno in Rai di Mara Venier con il suo show di successo Domenica In, sembra che il famoso palinsesto sia pronto ad accogliere una sua vecchia conoscenza. Parliamo, infatti, di Lorella Cuccarini. Secondo TvBlog, infatti, la bella cantante, ballerina e conduttrice sia pronta a prendere il posto di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta. Ovviamente, si tratta di voci, di indiscrezioni. Per adesso, infatti, non c’è stata alcuna smentita o conferma da parte della diretta interessata o, addirittura, dagli esponenti della Rai. E ne tantomeno è stato ufficializzato l’addio della bella Fialdini al programma. Ricordiamo, infatti, a tal proposito che la bella toscana è al timone del programma da circa due anni. Quindi, qualora la notizia fosse confermata, la perdita sarebbe comunque enorme. Voi, invece, sareste contenti di vedere la Cuccarini in vesti da presentatrice? Il successo, in ogni caso, è comunque assicurato. Non lo credete anche voi?

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui