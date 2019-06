Questa mattina Amanda Knox è giunta a Milano: dopo ben 4 anni dalla sua scarcerazione, l’americana è ritornata in Italia per la prima volta in assoluto.

Era il 2015 quando Amanda Knox, accusata di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, è stata scarcerata. Da quel momento, sono passati all’incirca 4 anni. Eppure, questa mattina la giovane america è ritornata in Italia per la prima volta. Ecco per quale motivo.

Amanda Knox atterra a Milano: la sua prima volta in Italia dopo l’assoluzione

Nel 2007, la studentessa americana Meredith Kercher fu brutalmente ammazzata a Perugia. Secondo l’accusa Amanda Knox e Raffale Sollecito, sarebbero stati concorrenti dell’omicidio. Soltanto nel 2015, dopo anni di indagini e processi, la giovane Knox è stata completamente assolta da ogni tipo di accusa. Ritornata così in America, quest’oggi Amanda è ritornata a Milano per la prima volta insieme a sua madre e al suo nuovo fidanzato. La ragazza, infatti, in queste ore è attesa al festival delle Giustizia Penale presso la città di Modena.

