Andrea Damante ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy nella quale ha finalmente svelato cosa prova per Giulia De Lellis: ecco la sua icnredibile rivelazione.

Andrea Damante non ha mai voluto parlare chiaramente della sua storia con Giulia De Lellis, dai presunti tradimenti all’altrettanto presunto riavvicinamento con l’influencer romana dopo la prima rottura. Ma ora che lei sta frequentando il motociclista Andrea Iannone, Damante ha finalmente rotto il silenzio, svelando al settiamanale Spy quello che prova per la sua ex e come lo fa sentire la notizia della storia tra lei e Iannone. Ecco le sue parole.

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Damante, ecco l’incredibile rivelazione su Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati una coppia amatissima dal pubblico di Uomini e Donne, e fino a qualche tempo fa ancora c’era chi credeva in un loro riavvicinamento, in seguito ad alcune indiscrezioni. Poi le parole di Giulia su Instagram avevano chiuso il caso, e oggi che l’influencer romana sta frequentando Andrea Iannone, il suo ex ha finalmente rotto il silenzio: ‘Soffro ancora per Giulia, ma devo ricominciare’, ha dichiarato Damante in un’intervista al settimanale Spy. Parole forti del dj, che non si era mai sbottonato tanto sui sentimenti che prova per la sua ex, né sui motivi della loro rottura.

Le parole di Andrea Damante hanno inoltre lasciato intendere che tra lui e Giulia ci sia effettivamente stato il famoso ritorno di fiamma di cui nessuno dei due aveva mai dato conferma: ‘Mi ha lasciato lei stavolta, non ho sbagliato niente’, ha detto il dj, che sembra davvero star male per la nuova situazione sentimentale di Giulia, ma che a quanto pare sarà costretto a ricominciare la sua vita senza di lei. Le sue parole emozioneranno di sicuro i fan della coppia, ma allo stesso tempo chiudono le porte al possibile riavvicinamento con la De Lellis, che sembra ormai aver deifinivamente voltato pagina.

Per rimanere sempre aggiornato su Giulia De Lellis e su tutti i tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI