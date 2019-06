La giovane napoletana Angela Nasti è tornata nelle sue storie di Instagram con un lungo sfogo per i suoi follower: un dettaglio non passo inosservato.

Dalla fine del programma Uomini e Donne, la ormai ex tronista Angela Nasti è sotto tiro da parte degli haters. La giovane napoletana è accusata di non avere particolare interesse nei confronti della sua scelta definitiva: Alessio Campoli. Ma le voci dei follower non si riducono soltanto ai sentimenti, difatti molti utenti commentano le sue foto per domandare alla Nasti se effettivamente sta ancora insieme al suo corteggiatore. Sul suo profilo, che ha raggiunto ormai 807 mila follower, non è presente alcuna foto in sua compagnia mentre su quella di Alessio è visibile soltanto quella della scelta. Sono diverse le “prove” e i dubbi che detengono i follower ed essendo stato il suo percorso completamente pubblico e limpido, tutti vogliono sapere cosa sta succedendo. Nelle ultime ore la Nasti ha deciso di rispondere, dedicando alcune storie ad un suo leggero sfogo.

Angela Nasti si sfoga, spunta il dettaglio fa impazzire i follower

Inizialmente Angela ha voluto rasserenare i suoi follower che a quanto pare le stanno inviando diversi messaggi per sapere se è tutto apposto. Le dispiace ovviamente non riuscire a rispondere a tutti in particolare a chi le pone domande anche troppo specifiche. Proprio in merito a questo l’ex tronista si sofferma “Anche se mi sono esposta, mi ritengo comunque una persona riservata”. Di conseguenza tante cose non le piace dirle ma nonostante questo rivela che pian piano dirà tutto. Successivamente descrive un po’ come sono le sue giornate ma sicuramente i suoi follower noteranno che non c’è alcun riferimento al suo spasimante Alessio. Difatti, dopo pochi minuti dalle prime storie, Angela chiarisce che ciò che ha detto precedentemente non è nulla di anormale, anzi. Una reazione dovuta ai messaggi ricevuti scaturiti dalle prime storie. Che sia la mancanza di Alessio che crea questo caos?

