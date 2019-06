Poco prima della diretta di Vieni da Me, Caterina Balivo è stata la protagonista di uno spiacevole episodio su Instagram: ecco cos’è successo.

Ci siamo. Oggi, giovedì 13 Giugno 2019, andrà in onda la penultima puntata di Vieni da Me. Lo show di Rai Uno condotto da Caterina Balivo è pronto, così, a salutare il suo affezionato e numeroso pubblico. Che, per la prima edizione del programma, ha dimostrato tutto il suo affetto e calore alla napoletana. Tuttavia, però, pochi minuti prima che la Balivo iniziasse questa sua penultima puntata, è accaduto qualcosa davvero di spiacevole. Di cui, ovviamente, la bella conduttrice è stata la protagonista. Perché, cos’è successo? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Caterina Balivo, spiacevole episodio: è accaduto prima del suo ingresso a Vieni da Me

Sarà proprio questa l’arma vincente di Caterina Balivo. L’ironia, simpatia, semplicità e bellezza. La napoletana è la classica ‘acqua e sapone’. E non smette mai di sorprendere i suoi fan. Sui social, infatti, Caterina è solita pubblicare scatti riguardanti la sua vita. Che possa essere quelle professionale, tantissime sono le foto negli studi di Vieni da Me o nei camerini, o quella quotidiana, familiare. Ebbene. Proprio pochi istanti prima del suo famoso programma su Rai Uno, la conduttrice è stata ‘vittima’ di uno spiacevole episodio. Prima ancora di iniziare la diretta, infatti, la napoletana ha pubblicato su Instagram un dolce messaggio per i suoi fan. “Come farà senza di voi da lunedì?”, scrive a corredo della foto riproposta anche in alto. Tantissimi sono stati i fan che le hanno continuato a dimostrare il suo affetto. Ma c’è anche chi, invece, critica duramente la conduttrice.

Da come si può vedere quindi, alcuni ‘haters’ si sono scagliati apertamente contro di lei. Lanciandole, addirittura, delle accuse davvero incredibile. Ovviamente, per adesso Caterina non ha ancora risposto. Ma siamo certi che, appena leggerà, si farà una grossa risata.

