Concerti Ligabue 2019: date dello Start Tour, canzoni in scaletta e cosa sapere.

Ligabue è uno di quegli artisti che, ormai fa ufficialmente parte della storia della musica italiana. Un rocker romantico, sensibile, onesto, attento alle cause sociali, dotato di una voce da brividi e seguito da una fan base pazzesca che non lo abbandona mai. Allo stesso tempo però, tutti sapranno che fra lui e Vasco Rossi, anche a livello di fan, esiste una sorta di “gara intestina” da tantissimo tempo. Così, non appena il rocker di Zocca ha terminato il suo tour di sei date allo stadio di San Siro, comincia il tour 2019 di Ligabue! Dove e quando vedere Liga in concerto in Italia? Cosa sapere sulle scaletta? Insomma, siete alla ricerca di tutte le informazioni possibili ed immaginabili per seguire live il vostro cantante preferito? Siete nel posto giusto!

Date Ligabue Start Tour 2019: tutti i concerti in Italia

Se vi state chiedendo quando comincerà il tour di Ligabue sappiate che ormai ci siamo. Il 14 giugno infatti comincia la serie di concerti del rocker dallo stadio San Nicola di Bari. Questa sarà solo la prima data dello Start Tour che continuerà in diverse città italiane per moltissime date. Sul palco con Liga troviamo una band ormai consolidata composta da Federico Poggipollini, Davide Pezzin, Ivano Zanotti, Luciano Luisi, Max Cottafavi. Ecco le date del tour di Ligabue:

14 giugno – Bari – STADIO SAN NICOLA;

17 giugno – Messina – STADIO SAN FILIPPO;

21 giugno – Pescara – STADIO ADRIATICO;

25 giugno – Firenze – STADIO ARTEMIO FRANCHI;

28 giugno – Milano – STADIO SAN SIRO;

2 luglio – Torino – STADIO OLIMPICO;

6 luglio – Bologna – STADIO DALL’ARA;

9 luglio – Padova – STADIO EUGANEO;

12 luglio – Roma – STADIO OLIMPICO.

Biglietti concerti Ligabue: dove e quando acquistarli

Se avete deciso che questa volta non vi potete perdere Liga e i suoi concerti e volete acquistare un biglietto per il concerto sappiate che li trovate su TicketOne.it, nei punti vendita consentiti e ovviamente nei punti vendita autorizzati.

Scaletta Ligabue: quali canzoni farà in concerto?

Ancora non conosciamo la scaletta ufficiale per i concerti dello Start Tour 2019 di Ligabue. Ovviamente sarà resa nota non appena ci sarà il primo live del rocker, ma intanto possiamo immaginare che alcuni brani come Polvere di Stelle, Certe Donne Brillano ed altri estratti dal suo ultimo album, Start, ci saranno sicuramente. Altrettanto certamente possiamo immaginare che non mancheranno canzoni storiche come Vita da Mediano, Piccola Stella Senza Cielo, Certe Notti, Urlando contro il Cielo.

