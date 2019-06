Grande Fratello 16, Daniele e Martina hanno dormito insieme? Arriva la risposta a Pomeriggio 5

Oggi, 13 giugno 2019, è andata in onda una nuova ricchissima puntata di Pomeriggio 5. Ospiti nel salotto di Barbara D’Urso alcuni dei protagonisti dell’ultimo Grande Fratello. Oltre a Francesca De André e Gennaro Lillio, che anche oggi non si sono fatti mancare una forte discussione con un’ospite, erano presenti anche Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La vincitrice del reality e il bel veronese sono stati protagonisti di una scottante voce di gossip. Una voce secondo cui i due avrebbero passato la notte insieme dopo la finale del GF. Ebbene, la risposta ce l’hanno data proprio loro in diretta quest’oggi. Scopriamo tutto!

Grande Fratello 16, Daniele e Martina lo rivelano: “Abbiamo dormito insieme”

Se nella casa del Grande Fratello sembrano ormai essere più divisi che mai, la situazione per Daniele e Martina fuori dalla Casa sembra essere ben diversa. La vincitrice del reality non ha mai nascosto la sua cotta per il bel Daniele che, però, non sembrava ricambiare le attenzioni della sua coinquilina. Dopo la fine del reality, però, qualcosa sembra essere cambiato. In questi giorni è impazzato il gossip: i due gieffini hanno dormito insieme la notte della finale? Una storia su Instagram di Daniele faceva pensare questo. Ma la verità è venuta a galla oggi a Pomeriggio 5. A parlare sono stati i protagonisti: ‘Si abbiamo dormito insieme’, ammette Martina, che però aggiunge ‘Abbiamo chiacchierato’. La D’Urso non sembrava molto convinta della dichiarazione della Nasoni, e ancor meno quando Daniele ha rivelato: ‘Sono andato in camera di Martina perché quella sera faceva troppo caldo, e la sua stanza era più fresca’. Insomma, dichiarazioni alquanto ambigue! Che ci sia qualcosa in più dietro questa ‘misteriosa’ notte? Lo scopriremo solo vivendo!

