Danielino, l’attore di Gomorra, è stato arrestato a Scampia nelle ultime ore. Ecco cosa è successo e perché si ritrova in una situazione del genere già per la seconda volta.

E’ passato da Gomorra, la serie tv che ha affascinato milioni di italiani, alla galera. Si chiama Vincenzo Sacchettino l’attore che ha interpretato Danielino in Gomorra: negli ultimi 4 anni è stato arrestato già due volte. E l’ultima volta risale proprio alla sera dell’11 giugno, quando degli agenti della Polizia di Stato a Scampia lo hanno beccato mentre vendeva la droga ad una persona.

Vincenzo Sacchettino, Danielino di Gomorra, arrestato di nuovo

Scampia è un quartiere difficile. Tutti possono avere delle chances, ma non sempre le storie hanno un lieto fine. Questo è un altro capitolo abbastanza buio della vita di Vincenzo. A soli 21 anni, è stato arrestato già ben due volte. Questa volta per spaccio di droga. Danielino, in Gomorra, recitava la parte del ragazzo ucciso da Salvatore Conte (boss della fiction) con un colpo alla testa. Una scena che di sicuro tutti gli appassionati della serie TV ricorderanno bene. La sua storia, quella raccontata in Gomorra La Serie, è ispirata alla tragica vicenda di Gelsomina Verde, la ragazza che fu letteralmente bruciata dalla camorra perché non volle svelare il nascondiglio del fidanzato ai suoi aguzzini. Storie da pelle d’oca.

Anche Danielino è ‘morto’ nella serie TV. E da la carriera da attore di Vincenzo non ha fatto dei passi in avanti. Ha avuto la sua opportunità, sì, ma poi? Come possono veramente farcela i ragazzi che nascono a Scampia? Quali sono le alternative? Ricordiamo che dopo la fine delle riprese di Gomorra, nel 2014, il ragazzo si è ritrovato coinvolto in una rissa in cui dei ragazzi si sono accoltellati. Per questo il suo nome era già noto alle forze dell’ordine.

