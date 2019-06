Eleonora Boi si fa fotografare in costume per poi postare gli scatti su Instagram: sarà un’estate rovente per i follower

Eleonora Boi delizia i suoi fan su Instagram con diverse foto che la ritraggono sulle spiagge della sua adorata Sardegna. Già, perché ricordiamo che quella è la sua terra madre, anche se poi è stata ‘adottata’ dalla Lombardia per motivi che concernono il lavoro. Questa estate ha deciso di trascorrerla, almeno in parte, per questi primi giorni di giugno, nella sua fantastica isola. Un’isola che offre paesaggi mozzafiato, viste meravigliose ed un mare che farebbe invidia a qualsiasi altra località estera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Elonora Boi in costume sulle spiagge della Sardegna

L’estate diventa rovente per i follower di Eleonora Boi che ogni giorno la vedono nei post che pubblica in cui è in costume, con il suo fisico da capogiro. Sarà lo sguardo intenso, gli occhi grandi, il fisico perfetto… Eleonora Boi è sicuramente una delle giornaliste italiane più belle in circolazione. Senza nulla togliere, ovviamente, alle varie Diletta Leotta, Ilaria D’Amico, Giorgia Rossi…

Eleonora è passata dalla spiaggia di Tuerredda a quella di Maklas negli ultimi giorni. Da una parte all’altra della Sardegna, come vediamo, il mare è sempre più blu, sempre più incantevole.

Partirà di nuovo per gli Stati Uniti?

Chissà, magari dopo le avventure in giro per l’isola sarda tornerà di nuovo negli Stati Uniti. La bella giornalista e presentatrice Mediaset è tornata da poco da un lungo e bellissimo viaggio negli Stati Uniti, in cui sicuramente sarà stata molto vicina al suo fidanzato, Danilo Gallinari. Ormai, il loro amore è alla luce del sole. In un’intervista che risale al marzo scorso, il cestista ha voluto rendere pubblico il suo amore per Eleonora con delle dichiarazioni molto aperte. Non che prima ci fosse stato qualche dubbio. Ma adesso possiamo dire sia stato reso ufficiale proprio dal diretto interessato. Meglio così, no?

Per ulteriori news su Eleonora Boi, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue più belle foto su Instagram –> clicca qui