Erica Piamonte è stata profondamente sconvolta dalla sua esperienza al Grande Fratello. Lo stress della casa avrà avuto ripercussioni sulla sua salute? Scopriamolo.

Erica Piamonte è stata una delle concorrenti del Grande Fratello 2019. È nota a molti anche per la sua storia sentimentale, con un altro concorrente del GF Gaetano Arena, che pare vada a gonfie vele e sembra essere una delle più autentiche nate all’interno della casa. Erika ha già dichiarato che ritornare alla sua vita quotidiana è stato complicato. Nei mesi trascorsi nella casa le sue abitudini sono cambiate, ha una nuova storia e pare le stiano arrivando proposte di lavoro, altra cosa che cambierebbe radicalmente la sua vita. Molti concorrenti hanno avuto episodi di stress o cattiva salute in seguito all’uscita del Grande Fratello, un’esperienza stressante per la convivenza con persone nuove, per l’essere sottoposti perennemente alle telecamere (un mondo per loro nuovo) e al giudizio del pubblico e degli opinionisti come Cristiano Malgioglio.

Erica Piamonte dopo il Grande Fratello: il messaggio da brividi su instagram

I follower di Erica hanno notato l’assenza della ragazza sui propri social e quindi si sono preoccupati per lei. L’ex gieffina ha quindi spiegato a chi la segue il motivo della sua assenza. Ha dichiarato di non essere assente per sua volontà e di aver avuto dei problemi di salute, accusando un fortissimo mal di testa. Ha poi promesso ai suoi fan una storia appena si sarà ripresa con le novità sulla sua vita. Erika ha scherzosamente commentato la vicenda dicendo: “Mi sento di fuori come una tegola”.

Di sicuro per Erica è importante essere finalmente ritornata a casa e infatti ha detto delle importanti parole a sua sorella Giada, dicendole di averla sentita sempre al proprio fianco nonostante la lontananza fisica e le ha dimostrato tutto il suo affetto dichiarando che la sorella è la sua principale certezza e amore nella vita.

