Francesca De Andrè e lo scatto rubato, dietro i camerini della D’Urso, mandano in visibilio i suoi follower. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il reality più seguito d’Italia, il Grande Fratello, si è concluso ormai da qualche giorno. Il programma ha visto come vincitrice la giovane Martina Nasoni nota per il suo cuore di latta. L’edizione di quest’anno è stata veramente colma di confronti e situazioni dure da affrontare. In particolare per Francesca De Andrè. La nipote del noto cantante, sin dall’inizio ha dovuto scontrarsi con le prime difficoltà, dovute alla diffida del padre. Successivamente, e per tutta la durata del reality, la De Andrè ha tenuto testa all’incredibile mole di notizie riguardo al suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Alla fine di questa esperienza, Francesca ha però messo un punto alla sua storia per ritrovare la serenità e l’amore nelle braccia del concorrente Gennaro Lillio. La coppia, felice di aver trovato finalmente il momento giusto, è stata inoltre ospite nella serata di ieri del programma serale di Barbara D’Urso. Un dettaglio particolare è però rimasto impresso nella mente dei telespettatori e anche dei suoi fa di Instagram.

Potrebbe interessarti:

Francesca De Andrè, lo scatto rubato da urlo fa impazzire i fan

Francesca De Andrè ha incantato i suoi follower, e i telespettatori, con il suo incantevole vestito di color viola e giallo che possiedono due spacchi vertiginosi. L’abito inoltre va a sottolineare perfettamente le incredibile curve che la De Andrè possiede. Bellezza che più volte all’interno della casa era resa palese. Francesca inoltre utilizza una didascalia un po’ pungente e particolare che quasi sicuramente fa riferimento all’incredibile serata trasmessa ieri. Difatti la De Andrè ha dovuto affrontare ancora una volta il suo ex Giorgio Tambellini e proprio per questo motivo si era creata un’aria pesante e di sfida.

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità del reality più seguito d’Italia e conoscere le ultime news, scoop e indiscrezioni dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, clicca qui!