Live-Non è la D’Urso, Francesca e Gennaro: scontro di fuoco con Giorgio

Live-Non è la D’Urso, Francesca e Gennaro protagonisti di uno scontro di fuoco con Giorgio e con altri ospiti presenti in studio.

Ieri sera, come ogni mercoledì, è andata in onda una puntata di Live-Non è la D’Urso. Dopo aver parlato dell’assurda vicenda del trio Prati-Michelazzo-Perricciolo, entrano in studio Francesca De Andrè e Gennaro Lillio protagonisti del gioco delle sfere.

Entrano mano nella mano. I due, infatti, sono ormai una coppia a tutti gli effetti nonostante gli alti e bassi avvenuti nella casa del Grande Fratello.

Nelle sfere ci sono cinque ospiti che hanno voluto dire la loro contro la neo coppia. Tra questi, appare Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De Andrè che ha voluto accendere la luce verde. Vediamo nel dettaglio cosa si sono detti.

“Guarda come siete belli. Sono venuto a farvi i complimenti perché siete davvero belli”, ironizza Giorgio, ma Francesca lo attacca duramente: “Sono sparita e hai buttato la testa sotto la sabbia, con l’alcol e probabilmente anche qualcos’altro. Potevi evitare di utilizzare casa mia per i tuoi tour, per le tue serate milanesi. Sei andato a casa mia dopo che ti sei fatto fare un servizietto da quella ragazza squisita“.

Francesca non condivide il fatto che Giorgio non l’abbia minimamente cercata dopo la fine del reality show e l’ha accusato di stare lì solo perchè sia stato pagato.

Anche Gennaro Lillio interviene e chiede a Giorgio il motivo per cui fosse entrato nella casa quel lunedì quando già aveva tradito Francesca: “Perché, quando sei entrato il primo lunedì, non gliel’hai detto?”. “Non gliel’ho detto perché non ce l’ho fatta, e non la vedevo da un mese e mezzo”, chiarisce Giorgio.

Il pubblico in studio, così come gli altri ospiti presenti in studio tra cui la vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni, Luxuria, Platinette e Signoretti, sono tutti contro la nipote d’arte. Ognuno, infatti, ha avuto qualcosa da ridire alla coppia che non è piaciuta particolarmente durante l’esperienza al GF.

