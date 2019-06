Francesca De André e Gennaro Lillio si sono fidanzati: Lory Del Santo, ex fiamma del napoletano, dice la sua sulla nuova coppia.

Contro ogni aspettativa, Francesca e Gennaro del Grande Fratello sono ufficialmente una coppia. I due ex gieffini si sono presentati nelle varie trasmissioni tv in cui sono stati invitati come una vera e propria coppia. Ma non tutti sono felici della notizia. O meglio, c’è chi dubita della veridicità dei loro sentimenti. Tra questi, l’ex fidanzata del bel napoletano, Lory Del Santo. I due hanno avuto un flirt qualche anno fa, nel 2013, e Lory, alle pagine di Novella 2000, ha raccontato cosa pensa della nuova relazione di Gennaro Lillio. Diamo un’occhiata.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono fidanzati. I due concorrenti del GF sembrano davvero inseparabili da quando sono usciti dalla Casa più famosa della tv. E nonostante siano in molti a ‘criticare’ la loro love story, i due sembrano più affiatati che mai. Le critiche non arrivano solo sul web: a dubitare del loro amore, oltre a Mila Suarez, anche l’ex di Gennaro, Lory Del Santo. Secondo l’attrice, il napoletano non è stato altro che uno stratega, che dapprima si è avvicinato a varie concorrenti, ma infine ha scelto di legarsi alla De André solo perché era un personaggio forte all’interno de reality. Insomma, un’accusa abbastanza forte quella di Lory, che a Novella 2000 ha espresso tutti i suoi dubbi sulla neo coppia. Per la Del Santo, questo amore, come quasi tutti quelli nati nei reality, difficilmente durerà a lungo. E lancia anche una provocazione: che i due abbiano in programma di partecipare a Temptation Island vip?

