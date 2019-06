Giulia De Lellis e Andrea Damante: finalmente la verità, poi il colpo di scena svelato nelle storie Instagram

Giulia De Lellis è in ottimi rapporti con Andrea Damante. Anche se adesso la fase di corteggiamento con Andrea Iannone è praticamente in stadio avanzato, tra lei e il suo ex non c’è alcun problema. Anzi, pare che proprio come hanno sempre sostenuto entrambi, tra loro c’è un rapporto molto tranquillo. Giulia De Lellis ha voluto fare chiarezza sulla vicenda perché, evidentemente, si è sentita un po’ scossa dalle ultime notizie spuntate fuori dal web.

Giulia De Lellis fa chiarezza sul suo rapporto con Andrea Damante

“State tranquilli, io e il Dama siamo in ottimi rapporti. Lui sta bene, non è successo nulla di tutte quelle cose che ho visto scritte in giro”. E’ questo il messaggio che Giulia vuole dare ai follower nelle sue storie Instagram. Così, tra una storia e l’altra, mentre si parlava di trucchi, cosmetica e i relativi swipe up di rimando ai siti, Giulia De Lellis ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Andrea Damante. Lo chiama ancora con l’abbreviativo ‘Dama’. Per cui, possiamo stare tranquilli? Il Dama sta bene, a quanto pare.

Inoltre, Giulia dice che deve immediatamente tornare sul set perché sta lavorando ad un progetto nuovo, straordinario, di cui non vede l’ora di parlare ai suoi fan. Parla di set… non starà mica girando un film? Beh, probabilmente ce lo svelerà nelle prossime storie Instagram.

Come vanno le cose con Andrea Iannone?

Da Andrea Damante ad Andrea Iannone è un attimo. Eravamo tutti concentrati sulla sua ‘storia’ con Andrea Damante dopo la relazione (fugace) con Irama, che Giulia ci ha letteralmente spiazzati spostando l’asticella sul motociclista. Spy Magazine ci ha spiegato come sono andate le cose: si sono incontrati al Mugello, ad un evento in cui lei faceva la testimonial. E di lì in poi… da cosa nasce cosa… e adesso eccoci qua, a parlare di questa nuova coppia!

