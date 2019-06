La gemella Giulia Provvedi continua ad essere sbalorditiva su Instagram: la sua ultima foto in intimo cattura tutti, ma spunta un dettaglio ‘hot’ pazzesco.

L’indimenticabile vacanza di Giulia Provvedi, insieme a sua sorella Silvia e i loro rispettivi fidanzati, è purtroppo giunta al termine. Le Donatella, infatti, nelle settimane scorse sono state ad Ibiza per godersi i primi approcci di questa calda e rovente estate. Una vacanza che, per loro, si dimostrerà essere davvero speciale. E che, tra l’altro, è iniziata davvero nei migliori dei modi. Con il loro nuovo singolo ‘Scusami ma esco’, le due gemelle continuano a riscuotere un successo davvero inaudito. Attualmente impegnate con All Together Now, il musical talent di Michelle Hunziker, le due esplosive Donatella non si stancano mai di pubblicare degli scatti deliziosi su Instagram. Come quello di Giulia di pochi istanti fa.

Giulia Provvedi su Instagram: il dettaglio ‘hot’ che cattura i fan

Che Giulia Provvedi avesse una forma fisica perfetta ne eravamo davvero consapevoli. Durante la sua romantica vacanza ad Ibiza, la giovane cantante era solita pubblicare deliziosi scatti in costume. Eppure, poche ore fa, la bella bionda del duo Le Donatella ha voluto mostrarlo nuovamente. Con un delizioso selfie allo specchio, Giulia si mostra in intimo. Evidenziando, ancora una volta, il suo fisico longilineo, marmoreo, statuario. Ovviamente, però, è impossibile non notare alcuni dettagli davvero particolari. In primis, le treccine. Durante il suo soggiorno nell’isola spagnola, infatti, la cantante aveva completamente stravolto il suo look. Delle lunghe treccine bionde avevano preso il posto del suo delizioso scatto. Una volta ritornata a Modena, però, Giulia è ritornata quella di prima. E non solo. Se si guarda con attenzione la foto, infatti, spunta un altro dettaglio davvero ‘hot’. La sgambatura dello slip, infatti, evidenzia i due ‘colori’ della pelle. Per dirla meglio, si nota chiaramente lo stacco dell’abbronzatura. Inutile dire che, ovviamente, la foto ha avuto un successo davvero pazzesco. E non è affatto difficile intuire il motivo.

