Jessica Morlacchi a Storie italiane ha fatto un’importante rivelazione sulla sua vita sentimentale. Vediamo quale.

Jessica Morlacchi si è esibita con la sua nuova canzone che segna l’inizio ufficiale della sua carriera dopo la sua partecipazione a Ora o mai più, il programma sulla Rai di Amadeus che potrebbe cambiare conduttore, nel quale ex cantanti famosi decidono di rimettersi in gara seguiti da coach, altrettanti cantanti professionisti. Jessica era a un passo dalla vittoria ma sportivamente si è dichiarata felice per il vincitore. La ragazza è nota per essere stata insieme ai suoi fratelli un membro dei Gazosa, band italiana molto in voga una decina di anni fa. In studio la ragazza, durante la trasmissione, ha ricordato alcuni problemi che l’hanno colpita durante l’infanzia come la paura degli spazi aperti e gli attacchi di panico.

Jessica Morlacchi: la rivelazione a Storie Italiane

La cantante, ad Ora o mai più aveva dichiarato di essere single e in molti si stavano domandando se nel frattempo una ragazza bella e gentile come Jessica avesse trovato un fidanzato. Jessica aveva lei stessa espresso il desiderio di una nuova storia durante la sua partecipazione a Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. Sembra che il suo messaggio sia stato colto e ieri ha risposto alle domande della conduttrice confermando di essere intensamente innamorata. La Morlacchi ha dichiarato di avere trovato il grande amore, anche se non si può mai sapere come andrà a finire. Da un messaggio forte affermando comunque che la cosa più importante è l’amore verso sé stessi e che nella vita ci vuole anche la forza per parlare e affrontare i propri problemi. Questa dichiarazione non stupisce visto il passato di Jessica, che fortunatamente ha superato non solo i problemi dell’infanzia ma anche una forte depressione per la quale stava anche assumendo farmaci. Una sua frase lascia però perplessi: “Io gliel’ho detto ma lui non ci sente”. Che l’uomo di cui è innamorata Jessica non ricambi il suo amore o che semplicemente non sia pronto ad impegnarsi in una storia? Continueremo a seguire per voi la vicenda.

