Live Non è La D’Urso, Pamela Prati ospite di questa sera, ma non è presente in trasmissione: ecco perché.

Il Caso Pamela Prati sembra non finire mai. Nonostante le ultime rivelazioni su Mark Caltgirone, in tv si continua a parlare di quella che è diventata una vera e propria telenovela. Tra le trasmissioni che se ne occupano maggiormente, c’è sicuramente Live Non è La D’Urso. Nella puntata di questa sera del talk della D’Urso, tra i vari ospiti in studio ci sarebbe dovuta essere anche lei Pamela Prati, protagonista assoluta della vicenda. Ma, come svelato da un’idiscrezione dell’ultima ora riportata da Fanpage.it, la showgirl non è stata presente in studio questa sera. Ecco perchè.

Live Non è La D’Urso, Pamela Prati non si presenterà in trasmissione: sta tornando a Roma

La puntata di questa sera, 12 giugno 2019, di Live Non è la D’Urso è stata davvero scoppiettante. Oltre al triangolo più famoso del GF, Francesca De André, Gennaro Lillio e Giorgio Tambellini, in studio sarebbe dovuta esserci anche Pamela Prati. O almeno è quello che si diceva fino a poco prima della puntata. Un’ultima ora di Fanpage.it, aveva avanzato l’ipotesi che la showgirl questa sera avrebbe declinato l’invito della D’Urso. Ebbene si, l’ospite non si è presentata nella trasmissione di Canale 5. Lasciando, quindi, la bella napoletana da sola a spiegare i motivi della sua assenza. Ebbene. Le motivazioni sono davvero incredibili. Stando a quanto svelato dalla conduttrice in diretta sembrerebbe che Pamela Prati avesse avuto delle vere e proprie pretese. Non solo, quindi, l’ex showgirl avrebbe voluto un documento scritto dalla D’Urso, in cui dichiarava che l’avrebbe difesa. E che, addirittura, a fine intervista l’avrebbe abbracciata. Ma, stando sempre a quanto dichiarato in diretta, sembrerebbe che Pamela avesse chiesto un cachet abbastanza cospicuo per la sua ‘ospitata’. Pretesa che, ovviamente, a Barbara D’Urso e company non è affatto piaciuta.

