Poche ore fa, l’ex gieffina Melita Toniolo ha pubblicato una sbalorditiva foto su Instagram: è in costume, eppure tutti gli occhi cadono proprio lì.

In questa foto su Instagram, Melita Toniolo è davvero mozzafiato. Entrata nel mondo dello spettacolo nel 2007 grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, la giovane trevigiana si è lasciata apprezzare ed amare sin dal primo istante. Con un aspetto fisico davvero prorompente, ma con uno sguardo e un sorriso davvero strabilianti, Melita è diventata, in pochissimo istante, un sex symbol per tantissimi italiani. Dopo la partecipazione al reality, infatti, la sua fama è aumentata spropositatamente. Non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche in numeri ‘social’. Su Instagram, infatti, l’ex gieffina è davvero molto seguita ed amata. Ed è proprio qui che Melita ha pubblicato una foto, come detto antecedentemente, davvero sbalorditiva.

Melita Toniolo sbalorditiva: un dettaglio cattura l’attenzione di tutti

Nonostante sia poco presente nel mondo televisivo, Melita Toniolo continua a farsi apprezzare soprattutto sui social. Su Instagram, in particolare, l’ex gieffina è davvero molto attiva. Sulla sua ‘bacheca’, infatti, è possibile vedere numerose foto, tra l’altro, davvero incantevoli. Come questa pubblicata pochissime ore fa sul famoso social network. Da come si può vedere dalla immagine riproposta in alto, Melita è al mare. Uno scatto che, seppure minimal, è davvero strepitoso. L’ex gieffina, infatti, continua a mantenere una perfetta forma fisica. Eppure, gli occhi di tutti i suoi fan vanno su un particolare davvero pazzesco. Da come si può vedere nella foto, infatti, un dettaglio cattura l’attenzione più di tutti. Parliamo, infatti, del suo Lato B. Ed, infatti, sono davvero diversi i fan che glielo fanno notare. Addirittura, c’è chi le chiede consigli per averlo come il suo:

Insomma, sembra proprio che sia ‘di natura’. Complimenti cara Melita.

