Poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram: ecco l’accusa che non le è andata giù.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Nilufar Addati è riuscita a farsi apprezzare in un vero e proprio batter d’occhio. Certo, la sua bellezza non passa assolutamente osservata. Tuttavia, la bella napoletana vanta un carattere davvero forte e peperino. Come si suol dire: ‘non si fa passare la mosca per il naso’. Poche ore fa, infatti, la giovane Addati si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. Perché? Il motivo è veramente semplice. Nilufar sarebbe stata ‘accusata’ di aver una relazione con un personaggio molto noto della televisione. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire tutto nel dettaglio.

Nilufar Addati, il duro sfogo su Instagram: ecco cos’è successo

Com’è noto a tutti, Nilufar Addati l’anno scorso ha partecipato, insieme al suo fidanzato Giordano Mazzocchi, a Temptation Island. Qui, la bella napoletana ha conosciuto tantissimi tentatori. Tra cui: Niccolò Ferrari, tra l’altro ex suo corteggiatore, e Pierpaolo Petrelli, ex fidanzato di Ariadna Romero. Ebbene. Proprio nelle ultime ore, si è diffusa la voce che l’ex tronista di Uomini e Donne fosse fidanzata con l’ex velino di Striscia la Notizia. Ed è proprio per questo motivo che stamane Nilufar, visibilmente infastidita e amareggiata da tale notizia, ha voluto chiarire la questione su Instagram tramite alcune stories. In suddetti video, quindi, la bella e giovane napoletana, che tra l’altro si è da poco trasferita a Roma, ha smentito categoricamente la notizia. Svelando, inoltre, che terminato la sua esperienza nel villaggio sardo, non ha avuto più la possibilità di incontrare Pierpaolo. Insomma, sembra che questo ‘gossip’ sia stato stroncato sul nascere.

