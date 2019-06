Pomeriggio 5, un’ex del GF contro Francesca De André e Gennaro Lillio: ‘Siete la coppia più brutta dell’estate’. A definirli così Mila Suarez: scopriamo cosa è successo.

Il Grande Fratello si è concluso già da qualche giorno. Ma le vicende dei protagonisti del reality continuano anche fuori dalla casa. In particolare, è la storia tra Francesca e Gennaro ad interessare maggiormente i fan. Una coppia molto discussa, ma che sembra amarsi contro ogni critica. Dopo lo scontro con Giorgio Tambellini, ieri sera a Live Non è la D’Urso, i due piccioncini sono stati protagonisti di una nuova lite. Stavolta a Pomeriggio 5: a inveire contro di loro, l’ex concorrente del GF Mila Suarez. Vediamo cosa è accaduto.

Pomeriggio 5, Francesca e Gennaro attaccati da Mila Suarez: volano parole forti

Francesca De André e Gennaro Lillio sono senza dubbio la coppia del momento. Ma, per qualcuno, formano addirittura la coppia più brutta dell’estate. A definirli così è stata Mila Suarez, la sexy marocchina ex concorrente del GF con cui la De Andrè ha avuto più di una discussione. Anche oggi, nel salotto della D’Urso, le due se ne sono dette di tutti i colori. Ma è stato anche Gennaro a finire nel mirino della Suarez: ‘Ma tu la voce non ce l’hai? Parla sempre Francesca?’. Anche Mila si accoda a un’opinione molto diffusa tra i telespettatori del Grande Fratello, secondo la quale il napoletano sarebbe abbastanza ‘succube’ della De André. Ma proprio quando Gennaro aveva iniziato a difendersi ecco che Barbarella è tornata a portare l’ordine in studio: ‘Freeze!’, ha urlato ai suoi ospiti per mettere fine alla discussione. Che dire, finirà mai la diatriba tra la De Andrè e Mila Suarez? Abbiamo qualche dubbio!

