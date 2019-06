Sossio Aruta continua a smentire la crisi con Ursula Di Bennardo e pubblica un post con dedica alla compagna: ma i fan non sono convinti.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno per diventare genitori della piccola Bianca. Nelle ultime settimane però si rincorrono le voci di una presunta crisi tra i due, per una lettera che Ursula ha scritto al suo compagno attraverso le pagine del settimanale ‘DiPiù’. Presto però Sossio, ha smentito la crisi su Instagram, e poche ore fa ha pubblicato un nuovo post, quasi a voler convincere ulteriormente i fan.

La dedica di Sossio a Ursula su Instagram commuove: ‘Siamo felici’

Sossio e Ursula non sono in crisi. A confermarlo è il calciatore, che in un post su Instagram ha pubblicato uno scatto di coppia e ha dedicato dolci parole alla sua compagna: ‘Mi prenderò cura dei nostri figli, sarò il tuo Lion King‘, ha scritto Sossio, che ha ancora una volta smentito la crisi, dichiarando che lui e Ursula sono felici. ‘Ti amo, grazie’, ha risposto Ursula, che ha chiuso definitivamente la questione. Ma non tutti i fan hanno apprezzato le dichiarazioni pubbliche dei due, e non sono mancate pesanti critiche tra i commenti al post di Sossio, alle quali i due per ora hanno preferito non rispondere.

