Tony Effe, video shock diffuso in rete. Il gesto del trapper scatena le polemiche sul web che lo accusa di non essere un buon esempio.

È conosciuto come Tony Effe, ma il suo vero nome è Nicolò Rapisarda ed è un volto noto della musica trap italiana e per la sua recente storia con Taylor Mega.

I più giovani seguono la musica della Dark Polo Gang, e proprio Tony Effe è uno dei suoi membri più seguiti. Ma in questi giorni il giovane è finito nel ciclone per un video che sta facendo molto discutere.

Sappiamo che i rapper e trapper amano mostrare i loro gioielli, soldi, macchine lussuose. E, così, Tony Effe ha deciso di ostentare la sua ricchezza, facendo indignare gli utenti sui social. Ecco il video diffuso da gossiptvofficial:

Visualizza questo post su Instagram Tony Effe e la challange che ha scatenato una polemica sul web. Il trapper, ha condiviso ieri un video dove mostrava 55.000 euro buttandoli in un vaso, scatenando le polemiche sul web ed accusandolo di non essere un buon esempio. Che ne pensate? #GossipTvOfficial Un post condiviso da Gossip Tv Official (@gossiptvofficial) in data: 13 Giu 2019 alle ore 1:41 PDT

Tony Effe, video shock: il gesto del trapper scatena le polemiche sul web

Nel video, Tony Effe invita i suoi seguaci e prelevare 50.000 euro dalla banca e fare canestro in un cestino con il “malloppo” di denaro.

Chiaramenti, molti utenti si sono scagliati contro il trapper, accusandolo di non essere un buon esempio, considerando che è seguito principalmente da adolescenti.

Altri invece prendono le sue difese, ritenendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole con i propri soldi.

