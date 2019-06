X Factor 2019 Casting a Torino: ecco come funzionano e dove andare per partecipare.

Volete partecipare ai casting di X Factor 2019? Ora che avete scoperto la giuria del talent siete ancora più curiosi e vogliosi di mostrare le vostre capacità canore a tutti? Bene, allora sappiate che le audizioni di XF 2019 approdano a Torino per ben cinque giorni. In questo lasso di tempo potrete cercare di strappare un “sì” alla giuria e cercare quindi di proseguire nei casting di X Factor 2019 e avere un posto in una delle squadre dei giudici del talent di Sky.

Audizioni X Factor 2019: date, cosa sapere

Le Audizioni per il nuovo X Factor approdano a Torino per cinque giorni: nelle date 16, 17, 18, 21 e 22 giugno infatti i giudici Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi si troveranno nella prestigiosa cornice del Pala Alpitour di Torino e giudicheranno i ragazzi che sono riusciti a superare le prime fase di selezioni di Roma e Milano. Oltre 40mila aspiranti cantanti avevano cercato di superare il primo step e approdare veramente davanti alla giuria di X Factor per convincere tutti del proprio talento. Per chi c’è riuscito, questa volta a Torino ci sarà anche Alessandro Cattelan, ormai storico conduttore del talent di Sky che si appresta a tenere le redini del programma per il nono anno consecutivo. Ciò che i giudici di X Factor 2019 si troveranno davanti sono moltissimi ragazzi giovani: quest’anno infatti, durante le audizioni del talent, si sono presentati in media moltissimi ragazzi di età media sotto i 23 anni, ma qualche sorpresa c’è stata. Alcuni cantanti over 70 sono infatti riusciti a passare il turno, sorprendendo tutti i presenti!

Giudici X Factor 2019, chi ci sarà

Quest’anno i giudici scelti per X Factor 2019 sono Samuel, leader e frontman dei Subsonica; Malika Ayane, famosa cantante e autrice di successo che va ad aumentare le quote rosa al tavolo della giuria; Sfera Ebbasta, trapper famosissimo tra i giovani in grado di capire sfumature e dettagli di tutti gli aspiranti cantanti di questo genere; Mara Maionchi: colonna portante del programma è stata la vincitrice dello scorso anno con il rapper Anastasio.

Per ulteriori curiosità su X Factor 2019, i giudici e la data di inizio —>CLICCA QUI