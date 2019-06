Alberto Urso, l’annuncio fa impazzire i fan: “Ci sarò anche l’anno prossimo”. Ecco a cosa si riferisce il cantante lirico appena uscito da Amici.

Alberto Urso ha vinto Amici 18, l’edizione di quest’anno del programma di Maria De Filippi ha regalato numerosissime emozioni soprattutto grazie alla sua presenza. Il tenore catanese ha portato una ventata di novità nel campo della musica lirica, un genere che in Italia sembra quasi dimenticato. Appena uscito da Amici 18, ha avuto un bel po’ da fare. Guardando le sue storie Instagram abbiamo visto diversi eventi a cui ha partecipato. Firmacopie, live, concerti. Insomma, tantissimi impegni per il giovane cantante.

Potrebbe interessarti anche:

Alberto Urso torna ad Amici? L’annuncio

Alberto Urso con il suo annuncio ha fatto sapere che presto parteciperà ai casting di Amici di Maria De Filippi per partecipare al programma come scout. Ricercatore di talenti, per dirla in italiano. Lo stesso percorso fatto anche da Stash ed Irama negli anni scorsi. Insomma, pare proprio che le porte di Mediaset per lui siano ancora più che aperte. Spalancate. Per cui, i ragazzi che vorranno partecipare ad Amici potrebbero dover passare proprio per lui. Dovrebbe essere, dunque, Alberto Urso in persona, ad aprire le porte del programma ai ragazzi che vogliono parteciparvi.

La nuova band formata da Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ha da poco pubblicato su Instagram una foto in cui è in compagna di Tish, Giordana Angi ed Alberto Urso. Insomma, una band di tutto rispetto, visto il successo ottenuto ad Amici e che stanno continuando a mantenere adesso che sono fuori dalla scuola. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che tra Giordana e Tish sia tornato il sereno. Dopo le ultime litigate ad Amici, le varie frecciatine e tutto il resto, sembra che siano riuscite a trovare un punto d’incontro e non si esclude l’ipotesi di vederle insieme ad Amici in un’ospitata nella prossima edizione.

Per rimanere sempre aggiornato su Alberto Urso e su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI